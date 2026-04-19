כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד תושב מבשרת ציון בן 27, בגין עבירות של תיווך ואספקת סמים, זאת לאחר שבת זוגו בת 18 מרחובות אותרה ללא רוח חיים בביתו לפני כשבועיים.

מהאישום עולה כי בזמן שהנאשם היה במעצר בית, השתמש בבת זוגו כשליחה במספר הזדמנויות לרכוש עבורו סמים מסוחר סמים תושב ירושלים (שהתבצר בשבוע שעבר בביתו ואיים על שוטרים). בין היתר סיפק לה סמים מסוג פאנטה, עישן עמה בצוותא כשבפעם האחרונה היא מתה בגלל צריכה יתר.

הנאשם שמוכר לרשויות החוק ומעורב היטב בעולם הסמים אף התחזה בעבר לניצול מסיבת הנובה. כמוכן, מתנהל נגדו תיק פלילי נוסף בגין תקיפה אלימה של בת זוג לשעבר שגם לה סיפק סמים.

"בעודו נתון במעצר בית לא בחל באף אמצעי על מנת להשיג סמים קשים תוך ניצול ציני של בחורה בת 18 שעימה ניהל קשר אינטימי, תיווך לה סמים וסיפק לה סמים עד לקרות האירוע הטרגי בו קיפחה חייה", עולה מכתב האישום.