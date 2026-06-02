פרשת השחיתות בעיריית נהריה: זה העבריין המוכר שנעצר

בין 14 החשודים שנעצרו הבוקר (שלישי) בחשד לשחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים, נמנים סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין, והעבריין שמוליק הרוש, לשעבר יד ימינו של מיכאל מור. במסגרת הפעילות של להב 433 יחד עם רשות המיסים, פשטו הבוקר הכוחות על כ-20 יעדים בצפון ותפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן במיליוני שקלים.

מעצרו של אפשטיין, אשר חשוד שהטה מכרזים עירוניים לטובת עבריין בהיקפים כספיים גדולים, הוארך בעשרה ימים. בחקירתו טען אפשטיין: "אני חותמת גומי בוועדת המכרזים. בכל דיון ובכל החלטה יש המלצה של יועץ משפטי ושל וועדת רכש". גם מעצרו של הרוש הוארך בשמונה ימים.

לפי המשטרה, החקירה הסמויה נוהלה במשך למעלה משנה ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433. ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים.

על פי החשד, קשרים אלו הובילו להשתלטות גורמי הפשיעה על מוקדי כוח מרכזיים ובראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובניה. המשטרה ציינה כי "מדובר בחקירה מורכב ורחבת היקף, במסגרתה עלה חשד כי עבריינים חברו יחדיו לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים ופעלו יחדיו לקידום ענייניהם, בין היתר, על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה".

במסגרת הקשר בין המעורבים, צוין בנוסף, פעלו העבריינים החשודים על מנת להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה, ועובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז ו/או הגדלת זכויות הבניה - ואף העבירו מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים, עוד בטרם פרסומן לציבור.

החשד הוא כי בדרך זו, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה, תוך גריפת מיליוני שקלים לכיסם, כאשר במקביל ניצלו בכירי העירייה את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה. החשודים צפויים להגיע לדיון בהארכת מעצר בהמשך היום.