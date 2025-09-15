מח"ש חושדת: השוטרים הדליפו מידע שעלול לסכן חיים

מומלצים -

בשבוע שעבר פורסם על פרשת מעצרם של ארבעה קצינים ושוטרים בידי מח"ש - בחשד להעברת מידע מתוך להב 433 לארגון פשע. משה שטיינמץ פרשננו - מפרסם הערב (שני) שכעת החשד הוא שנשקפת סכנת חיים לאי אלו אנשים - בעקבות החומרים המודיעיניים שזלגו. כמו כן, מח"ש חושדת ששוטרי להב העבירו מידע משטרתי לגורמים נוספים. בנוסף, אנשי מוסלי ביקשו מהשוטרים מידע על המיליארדר דן גרטלר, שכזכור אותו לפי החשד סחטו. יצוין כי בידי מח"ש הודעה בה הקצינים לשעבר מבטיחים כספים לשוטרים המכהנים - אלו שלפי החשד שלפו את המידע ממערכות המשטרה. צפו בדיווח המלא מתוך המהדורה המרכזית