במבצע מיוחד: מאות כלי נשק של ארגוני פשע נתפסו בצפון

במסגרת מבצע "על הכוונת" במהלך החודש האחרון, נתפסו במחוז הצפוני מעל 200 אמצעי לחימה קטלניים, כולל רימונים, אקדחים, רובים, מטעני חבלה ואף טילי לאו, כך מסרה הבוקר (שישי) המשטרה. המבצע, שמובל על ידי ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, התמקד במאבק כנגד ארגוני וכנופיות פשע בחברה הערבית, תוך פעילות התקפית וממוקדת במיקוד על יעדים שביצעו או תכננו פיגועים ופעולות אלימות.

במהלך חמשת השבועות האחרונים בוצעו מספר פעולות התקפיות במקביל למעצרי חשודים. רק בשבוע האחרון נעצרו מעל 200 חשודים בעבירות שונות, ובכלל זה ירי, סחיטת דמי חסות, אלימות ועבירות נוספות הקשורות לארגוני הפשע.

בין אמצעי הלחימה שנתפסו ניתן למנות: 81 רימונים, 49 אקדחים, 27 רובים, 40 מטעני חבלה ו-4 טילי לאו.

ניצב מאיר אליהו ציין: "המספרים שחשפנו היום אינם רק נתונים סטטיסטיים - הם מאות פיגועים פליליים שנבלמו ונמנעו בזכות נחישות השוטרים ולוחמי הקו הראשון. המבצע מראה כי אנחנו לא מחכים לעבריינים להכות, אנחנו פועלים בלב היישובים, מפרקים את יכולות ארגוני הפשע ומחזירים את המשילות והביטחון לכל רחוב וכל יישוב בצפון".

המשטרה מסרה כי מבצע “על הכוונת” יימשך לאורך זמן במטרה להמשיך ולנטרל את אמצעי הלחימה והכוח של ארגוני הפשע ולהבטיח ביטחון לתושבים.