האלימות בחברה הערבית יוצאת משליטה: ארבעה נרצחים - אחד מהם בנו של ראש עיר לשעבר בדרום

האלימות בחברה הערבית יוצאת משליטה: שלושה נרצחים הלילה (חמישי) באירועי אלימות ברחבי הארץ, אחד מהם הוא בנו של ראש העיר רהט לשעבר. בנוסף, צעיר כבן 22 נרצח בשגב שלום.

בירכא, נרצח גבר כבן 42. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותו, כשהוא סובל מפציעות ירי. פרמדיק מד"א סאלם חריכה, סיפר: הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות ירי קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

ברהט, נורה למוות מוכתאר עטא אבו מדיעם, בן 22, בנו של ראש העיר לשעבר של רהט עטא אבו מדיעם. חובשים ופרמדיקים מצאו אותו ברכבו וקבעו את מותו. פרמדיק מד"א גיא שדה סיפר: "ראינו גבר בן 22 בתוך רכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בלוד נורה למוות גבר כבן 50. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. פרמדיקית מד"א איילה יעקובוב סיפרה: ראינו גבר כבן 50 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת נווה ירק בלוד, בו נורה למוות ברחוב אדם שזהותו אינה ידועה בשלב זה. שוטרי מרחב שפלה ותחנת לוד במקום והחלו באיסוף ראיות, בידוד זירה, לצד מצוד אחר החשוד במעשה.

בשגב שלום, נפצע אנוש מירי פריד אבו מבארק, בן 22. חמושים ירו לעברו פעמים רבות בזמן שישב ברכבו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה תוך כדי פעולות החייאה, אך מותו נקבע בתוך זמן קצר.

חובש רפואת חירום במד"א יאיר אבו רגילה סיפר: "ראינו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי". כוחות משטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך משפחות.

45 נרצחים בחברה הערבית עד כה מתחילת השנה. בתקופה המקבילה אשתקד היו 31.