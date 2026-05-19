התאונה בדיזנגוף: נהג האוטובוס נחקר, במשטרה בודקים אם הרקע רפואי

אחרי התאונה החריגה אתמול ברחוב דיזנגוף בתל אביב, הבוקר (שלישי) נחקר במשטרה נהג האוטובוס שהיה בין המעורבים. הנהג טען בחקירתו כי איבד שליטה על האוטובוס, והוא צפוי להשתחרר בקרוב. יצוין כי בין היתר, נבדק האם איבוד השליטה של הנהג נגרם על רקע רפואי. כלל הבדיקות שבוצעו עד כה מצביעות כי מדובר בתאונת דרכים ולא בניסיון פיגוע.

בתאונה אתמול נפגעו 11 בני אדם, בהם ילדה בת 11 במצב אנוש, שני בני אדם במצב קשה, אחד במצב בינוני ושבעה במצב קל זאת לאחר שאוטובוס שנסע ברחוב דיזנגוף בעיר התנגש בעץ. כמו כן, נבדק החשד לפיו עמוד חשמל קרס בעקבות ההתנגשות.

בעקבות הפגיעה בעמוד חשמל, אספקת החשמל באזור הופסקה לצורך הרחקת סכנה וטיפול בתשתית שנפגעה.

ממד"א נמסר: "בשעה 20:12 התקבל דיווח על אוטובוס שהתנגש בעץ ועמוד חשמל וככל הנראה פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב ל-4 פצועים, בהם: נערה כבת 15 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב".