עובד מטעם עיריית חיפה פינה בתים שנפגעו מטיל - וגנב מהם

פרסום ראשון: משטרת חיפה פתחה בחקירה בעקבות חשד לביזה מזירת נפילת טיל איראני בעיר. על פי החשד, צעיר בן 34 שהועסק מטעם עיריית חיפה בעבודות לפינוי ההריסות, ניצל את נגישותו למקום כדי לגנוב רכוש פרטי.

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בין היתר, החשוד מואשם כי נטל מהזירה כרטיס אשראי של אחד הנפגעים ולאחר מכן אף ביצע באמצעותו מספר עסקאות שונות.

החשוד נעצר אתמול והובא היום בפני בית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. השופט מתח ביקורת חריפה על המעשים והגדיר אותם כ"חמורים ומכוערים", בעיקר לנוכח העובדה שהם בוצעו לכאורה במסגרת תפקידו הציבורי של החשוד שנשלח לסייע במקום. עם זאת, בשל היעדר עבר פלילי ושיתוף פעולה עם החוקרים, הוחלט לשחררו למעצר בית.

בגרסתו לחוקרי תחנת חיפה טען החשוד: "נכון, הייתי שם, אבל לא מדובר בגניבה, ביזה, פשוט מצאתי את אותם חפצים". למרות זאת, החקירה הפלילית נגד העובד נמשכת במלוא המרץ. בינתיים, הוחלט להטיל עליו סנקציות מנהליות והוא הורחק באופן מיידי הן מהעיר חיפה והן מהמשך עבודתו בעירייה.