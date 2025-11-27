הלוחמים שהבריחו מאות שב"חים יואשמו גם בהתעללות בפלסטינים

שבעה לוחמים מהפלוגה החרדית במג"ב נעצרו בשבוע שעבר בחשד שהפעילו רשת שהבריחה מאות שוהים בלתי-חוקיים במחסום שתחת אחריות הפלוגה. ל-i24NEWS נודע כעת כי הלוחמים חשודים גם בהתעללות ובגניבה מפלסטינים.

במהלך חקירת הלוחמים נחשפו אירועים נוספים שהתרחשו במחסום סמוך לכפר בית איכסא, מצפון לירושלים. בין היתר עלו חשדות להתעללות בפלסטינים, גניבת כספים והשלכת רימונים לעבר בתים של פלסטינים בסביבה. התיעוד שנאסף מצוי בידי החוקרים.

בשבוע הבא יוגשו כתבי אישום בפרשת הברחות השוהים הבלתי-חוקיים, כאשר כמה מהחשודים יואשמו אף באירועי ההתעללות והגניבה. בנוסף, מח"ש צפויה להמליץ למפכ"ל להדק את הפיקוח על המחסומים שמפעיל מג"ב.

נזכיר, בשבוע שעבר הוארך מעצרם של החשודים, לוחמי מג"ב בשירות סדיר מפלוגת "אבנט" החרדית. נציגת מח"ש ציינה בדיון כי "מדובר בפרשייה חמורה מאוד ורחבת היקף", שבמסגרתה פעלו הלוחמים לכאורה בתיאום עם מבריחים פלסטינים ואפשרו מעבר של עשרות רבות של שב"חים דרך מחסום בעוטף ירושלים.

לפי החשד, החשודים קיבלו שוחד וטובות הנאה: "סכומי כסף גדולים הועברו לחשודים". החקירה העלתה כי הלוחמים גבו תשלום קבוע עבור כל שב"ח שעבר במחסום.

אחד החשודים הודה כי קיבל כ-25 אלף שקלים במצטבר וכי המחיר עמד על כ-100 שקלים לשב"ח, אולם במח"ש מדגישים שהסכומים שמסר אינם תואמים את המידע שבידיהם, וכי היקפי הכסף וההברחות גדולים משמעותית.

בנוסף, החשוד הודה כי רכש שני רימוני הלם מגורם בדואי ברשות הפלסטינית, פרט שמחזק את חשד סחר האמל"ח במסגרת הפרשה. במח"ש מנהלים את החקירה יחד עם ימ"ר ירושלים, וההערכה היא כי ברשת הזאת מעורבים גורמים נוספים - צפויים מעצרים נוספים.

על חלק מהחשודים מוטל צו איסור פרסום - אחד מהם הוא לוחם חרדי, שלפי עורך דינו משפחתו החרימה אותו עם גיוסו לצה"ל.

