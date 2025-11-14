כפי שפורסם ב-i24NEWS: כתב אישום נגד רוצח שירלי יהודה ז"ל

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום נגד הפדופיל אורן דנן, בגין רצח בנסיבות מחמירות של שירלי יהודה ז"ל לפני כחודש בתל אביב. לצד עבירות הרצח, כתב האישום מייחס לו גם שיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על הארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

כאמור, מכתב האישום המזעזע עולה כי לפני כחודש, הנאשם ויהודה ז"ל שהו יחד בגינה בתל אביב בקרבת מקום עבודתם המשותף. בשלב כלשהו, החליט הנאשם לרצוח אותה.

הוא החל לתקוף אותה בכך שהכה אותה בראשה ובגופה, חנק אותה, גרר בין השיחים ואז הצית אותה וגרם לכווית נרחבות בכל חלקי גופה. התקיפה גרמה ליהודה ז"ל חבלות חמורות בכל חלקי גופה, בהן חבלה קהה בראשה, דימום בקרקפת וכוויות רבות במרבית שטח גופה - שגרמו למותה. "במעשים הללו גרם בכוונה למותה של המנוחה באכזריות מיוחדת", נכתב בכתב האישום.

לאחר מכן, התיישב על ספסל, עישן סיגריות, לקח את חפציה, נמלט מהגינה ורכב על אופניו עד לנמל יפו, שם השליך אותם לים. כאשר חזר לדירתו, כיבס הנאשם את בגדיו ונעליו, כל זאת על מנת למנוע ולהכשיל את ההליך השיפוטי.

עו"ד תמי קלנברג-לוי, המייצגת את משפחתה של שירלי יהודה ז"ל מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים: "שירלי ז"ל נרצחה באכזריות וסאדיסטיות בלתי נתפשת. מדובר בנאשם שיצא אחרי 24 שנים במאסר, ללא כל שיקום, כשהוא מסוכן לחברה וללא פיקוח ראוי, אדם שהוא פצצה מתקתקת - ושירלי ז"ל היא זו ששילמה בחייה. המשפחה, שתציין היום את יום ה-30 למותו הטרגי של יקירתם, תדרוש מבית המשפט למצות את הדין עם הרוצח ומהרשויות והגורמים הרלוונטיים לספק תשובות".