413 תיקים - בשלושה שבועות בלבד: נחשפים נתוני אלימות הנוער | לי עייש

שלושה שבועות בדיוק חלפו מאז הכריז מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, על מבצע מיוחד נגד אלימות בני נוער, והיום (שלישי) כתבת הפלילים של i24NEWS, לי עייש, מפרסמת את הנתונים.

בשלושה השבועות האחרונים בלבד נפתחו 413 תיקים במשטרה נגד בני נוער, 205 כתבי אישום הוגשו, ו-70 מהם הם כתבי אישום עם בקשה למעצר עד תום ההליכים. מרבית המוערבים הם בני 12 עד 16.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנתונים הללו הם ככל הנראה הסיבה להחלטתו של המפכ"ל להפוך את המבצע הזה לתוכנית קבועה עד להודעה חדשה. המפכ"ל הנחה לאייש באופן מיידי את כל תקני הנוער בתחנות - וקבע גם ששוטרי הנוער יעסקו מעתה רק בנושא הזה ולא יוסתו לפעילויות אחרות.

במסגרת המבצע, תוגברו המחוזות בכוחות גלויים וסמויים לצד הקצאת מאות לוחמי מג"ב, בדגש לגזרת מחוז תל אביב, שייפרסו במוקדי חיכוך, אזורי בילוי, מרחבים ציבוריים ובנקודות שבהן קיים חשש להסלמה ולאירועי אלימות.