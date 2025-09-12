דניאל זלקה הוא החשוד ברצח גרושתו, מעצרו הוארך

מומלצים -

חקירת הרצח וניסיון ההתאבדות בירושלים: דניאל זלקה, בן 29 מהישוב אדם בבנימין הוא החשוד ברצח גרושתו הודיה פדידה (26) סמוך לביתה בשכונת גילה בירושלים. מצבו מוסיף להיות קשה והוא מואשפז בבית החולים לאחר שירה בעצמו וניסה לשים קץ לחייו. מעצרו הוארך בהיעדרו ב-3 ימים והוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובירי בנשק חם.

לזלקה והמנוחה היתה ילדה משותפת כבת 3, אמש, לקראת השעה 20:00 בערב הגיע זלקה עם הילדה להחזיר אותה לאם, החנה את הרכב בהמשך רחוב מרגלית בשכונת גילה. זלקה הגיע בסמוך לבניין מגורים בה התגוררה האישה עם בעלה והילדה, וכאשר ירדה לחניה ופגשה אותו - שלף זלקה את האקדח וירה בה מטווח קרוב מספר כדורים ואז ירה בעצמו.

יצוין כי המנוחה תובא היום לקבורה בבית העלמין הר המנוחות בירושלים לאחר שהמחלקה המשפטית של זק״א, בשיתוף רב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו ומפקד זק״א מחוז ירושלים הרב בנציון אוירינג, פעלה והצליחה להשיג ויתור נתיחה.