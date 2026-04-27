בשנה החולפת זה כמעט לשגרה. תקיפות, מעדי שוד, אירועים אלימים באקראי ושם אחד שחוזר שוב ושוב - אס אס קיו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כנופיית נוער שפועלת בעיקר בדרום ת"א, מורכבת מילדים ובני נוער, רובם ילדים של מסתננים זרים אבל לא רק, בגיל התיכון אבל לפעמים גם צעירים הרבה יותר. אס אס קיי ראשי תיבות של שכונת שפירא סקוואד.

הם לא מתביישים ולא מסתתרים אלא פועלים בגלוי. רובם בלי מסגרות יציבות ובמקרים רבים גם ללא כל פיקוח הורי . אם בעבר הם הסתפקו במעשי שוד קטנים או ונדליזם, בשבועות האחרונים נחצו עוד ועוד קווים אדומים.

כמו למשל אירוע במרכז תל אביב שבו 20 נערים תקפו שני קטינים בני 14 ו-15, ודקרו אותם במברג. במשטרה עצרו כעשרה מהתוקפים, כולם דמויות מרכזיות בכנופיה. וזה לא נגמר שם. בבת ים שתי נערות אורבות לקטינים, דורשות את מכשירי הטלפון שלהם ומרססות אותם גז פלפל.

בערב יום הזיכרון בבית קפה בתל אביב שישה נערים מכים, שודדים, וממשיכים לפי החשד לקורבן הבא. במשטרה פועלים. רק לפני כחודש נערך גל מעצרים של חברי הכנופיה. בפשיטה על דירת מסתור בדרום ת"א נעצרו 8 קטינים ובתוך הדירה נמצאו יותר מקילו קוקאין - סמים בשווי מאות אלפי שקלים - אקדח ואמצעי תקיפה אבל גם במשטרה מודים שזה לא מספיק.

לפי סעיף 27א'

מאחורי המספרים יש משפחות. משפחה אחת משכונת שפירא נשברה שם הבן הותקף לא פעם אחת וגם האחות הוכתה סמוך לבית הספר. נגד שני קטינים כבר הוגשו כתבי אישום וחקירה נוספת מתנהל בימים אלה במחוז תל אביב.

אחרי שנים בשכונה יש מי שכבר לא מוכנים לחיות תחת האיום הזה, והם אורזים ועוזבים. הנערים האלה לא פועלים לבד. חלקם מתחככים בעבריינים בגירים, משמשים שליחים וסוחרי סמים ולעיתים גם מבצעים תקיפות תמורת כסף. ברקע עלייה חדה באלימות הכללית בקרב בני נוער. רק בשנה האחרונה יותר מ-200 תיקי חקירה נגד קטינים במחוז תל אביב בלבד. מספר המעצרים כמעט והוכפל תוך שלוש שנים. יותר מעצרים, יותר כתבי אישום אבל בשורה התחתונה, ברחובות האזרחים מרגישים פחות ופחות ביטחון אישי.

חקירת חבר כנופיית SSQ החשוד בדקירת הקטינים בת״א

חוקר: למה רדפת אחרי הילד?

חשוד: אמרו שקרה משהו

חוקר: מי זה אמרו?

חשוד: כל הילדים שאני לא מכיר

חוקר: מה קרה אחרי שתפסתם את הילד?

חשוד: הרבצנו לו

חוקר: כמה ילדים הרביצו?

חשוד: לא יודע לא ספרתי. נתתי לו בעיטות

חוקר: באיזה חלק בגוף?

חשוד: באזור המותן

חוקר: כמה בעיטות הבאת לו?

חשוד: שלוש אני חושב

חוקר: יש סיבה שאתה מרביץ לילד כ"כ חזק ביחד עם חברים שלך?

חשוד: אין סיבה