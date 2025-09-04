תוך דקות בודדות: שלושה נרצחים בשתי זירות ברחבי הארץ

מומלצים -

שלושה גברים נרצחו הערב (חמישי) בשתי זירות ברחבי הארץ - תוך דקות בודדות.

גבר בשנות ה-50 לחייו נורה למוות סמוך לעוספיה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. שוטרי תחנת נשר הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ופתחו במרדף לאיתור חשודים.

תיעוד מבצעי מד"א

סמוך לנחשולים, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותם במקום.

חובש מד"א יוסף יחזקאל פרידמן סיפר: "שני הנפגעים ישבו ברכב כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק ונשימה. הוצאנו אותם מהרכב וביצענו בדיקות רפואיות אך למרבה הצער לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".