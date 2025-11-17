"מאז העדויות אני כבר לא אותו אדם": מכתב הקבלן ששם קץ לחייו

הקבלן ששם קץ לחייו ביער בן שמן מסר עדות פתוחה שנמשכה שעה וחצי, ולא היה חשוד בפרשת השחיתות - כך דיווחנו הערב (שני) במהדורה המרכזית. המקורב ליו"ר ההסתדרות, היה זה שפיקח על עבודות שיפוץ שנעשו בעבר בביתו של ארנון בר דוד.

אמש, שעות לפני שנעלם, רכש הקבלן רכב חדש מסוג טסלה, יצא מביתו כשהוא אומר לאשתו שהוא נפגש עם חברים. בחיפוש ברכבו נמצא מכתב ארוך ובו הוא נפרד מבני משפחתו, ומתייחס לפרשת השחיתות: "אני מתנצל על מה שאני הולך לעשות, מאז העדויות והחקירות בלהב 433 אני כבר לא יכול לשאת את הנטל הזה יותר. אני כבר לא אותו אדם, אני מקווה שתסלחו לי ותבינו אותי".

במקביל, שוחררו למעצר בית למשך 30 יום ארנון בר דוד, רעייתו ואיש העסקים עזרא גבאי. בדיון האחרון בבית המשפט התברר כי יו"ר ההסתדרות הודה שקיבל כספים מגבאי, לאחר שעומת עם הקלטה שבה טען שמדובר בהלוואה. עד כה, יותר מ-300 איש מסרו עדות בפרשה מותו הטרגי של הקבלן צפויה להשפיע על הדרך בה תמשיך החקירה להתנהל.