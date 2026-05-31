תיעוד בלעדי: מסע השחזור של המחבל שרצח את יהודה שרמן לפני כחודשיים

אירוע הדריסה של יהודה שרמן ז"ל בשומרון נחקר במשך ימים כתאונת דרכים קטלנית, אך הממצאים בזירה חשפו תמונה אחרת: מדובר בפיגוע דריסה מכוון. כחודשיים לאחר הפיגוע - ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את התיעודים מהשיחזור של המחבל בחקירתו - דקה אחר דקה.

כאמור, גם החוקרים היו משוכנעים בהתחלה שמדובר בתאונת דרכים קטלנית. ריינג'ר שהידרדר לתהום בשומרון - יהודה שרמן נהרג ואחיו נפצע. אלא, שככל שהחקירה התקדמה, התמונה השתנתה לחלוטין.

הערב נחשף לראשונה ב-i24NEWS תיעוד השחזור של המחבל בפני חוקרי יחידת הפח"ע של מחוז ש"י והשב"כ. שחזור שחוזר דקה אחר דקה של הפיגוע שבו נרצח יהודה שרמן ז"ל ב-21 במרץ השנה.

באותו היום, הקורבן נסע בריינג'ר באזור השומרון עם אחיו וקרוב משפחה נוסף. באותם רגעים, כך לפי כתב האישום, דואס חסון כבר נמצא בדרכו לנקודת המפגש. זמן קצר קודם לכן, מתקשר אליו בנו ומדווח לו שמתיישבים נוסעים לכיוון הכפר בית אמרין. חסון יוצא מביתו, נכנס לטנדר ונוסע לעבר הדרך שבה הם אמורים לעבור.

הוא עוצר בצד הדרך וממתין. בשלב הזה הוא משוחח עם מכר ומספר לו על כוונתו לפגוע במתיישבים. "איפה הכלבים האלה הלכו? אם הם יעברו כאן אני אכנס בהם" הוא אומר לו. אותו מכר מנסה להניא אותו מהרעיון ומציע לו לחזור לביתו. אבל הוא נשאר במקום ומחכה.

זמן קצר לאחר מכן מופיע הריינג'ר. חסון מבחין בפאותיהם של הנוסעים, מסיק שמדובר ביהודים ומתחיל לנסוע אחריהם. באותו רגע, כך נטען, הוא כבר קיבל החלטה.

ההזדמנות מגיעה כעבור רגעים ספורים. כשהריינג'ר מגיע לקטע כביש שבצדו מדרון תלול הוא מאט. חסון מאיץ ומתנגש בו מאחור בעוצמה. הריינג'ר מועף מהכביש, מתגלגל במורד ויושביו נזרקים ממנו. יהודה שרמן נפצע אנושות. למרות מאמצי ההחייאה שנמשכו דקות ארוכות, מותו נקבע בבית החולים.

אבל, החלק המטלטל ביותר בשחזור מגיע דווקא אחרי ההתנגשות. כאשר החוקרים מבקשים מהמחבל לתאר מה עשה מיד לאחר הפגיעה. במקום לעצור ולהזעיק עזרה הוא נמלט מהמקום. בהמשך הוא מגיע לבית החולים שם יספר שנפגע בתאונה.

לפי השחזור, גם בבית החולים הוא לא מספר מה באמת התרחש. הוא מציג את עצמו כמי שהיה מעורב בתאונה ובמקביל מתחיל להפעיל טלפונים רבים.

אבל, דווקא רגע אחד מהשחזור הוא זה שמטלטל את החוקרים. לפי השחזור, בזמן שהמחבל כבר יודע היטב מה עשה, יהודה שרמן עדיין לא מבין שנפל קורבן לפיגוע. גם אחרי ההתנגשות. גם אחרי שהריינג'ר הידרדר לתהום. הוא עדיין משוכנע שמדובר בתאונת דרכים.

המחבל תיאר את השניות שאחרי הפגיעה: "אני צעקתי. אמרתי לו הרגתי אותו.. הוא נפל פה.. הוא עמד פה איתה שאתה.. אני התחלתי לצעוק מת אחד מת אחד. ואתה מה אמרת למתנחל? יא בן זונה מה עשית ואז אמר לי תאונה תאונה. הוא אמר לך? כן. אבל זאת לא הייתה תאונה. אצלי לא תאונה, אצלו כן תאונה. מה עוד אמר לך? רק את זה".

זה אולי הרגע המצמרר ביותר בתיעוד כולו. לא בגלל מה שהמחבל אומר. הפער הבלתי נתפס בין מה שחשב יהודה שרמן באותם רגעים לבין מה שכבר ידע האדם שפגע בו.

במשך ימים ארוכים ניהלו החוקרים של מחוז שי והשב"כ חקירה משותפת. לאט לאט הצטברו הראיות. הממצאים מהזירה. העדויות והשחזור. תמונה שהובילה למסקנה אחת: לא תאונה. פיגוע.

דואס חסון יעמוד מחר שוב בפני בית המשפט הצבאי, שם תבקש התביעה להשאיר אותו במעצר עד תום ההליכים. שלושה חודשים אחרי מותו של יהודה שרמן, התיעוד הזה מספק הצצה נדירה לרגעים שהפכו אירוע שנראה בתחילה כתאונת דרכים קטלנית, לכתב אישום חמור בגין פיגוע דריסה מכוון שבו נרצח יהודה שרמן זכרו לברכה.