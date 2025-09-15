הירושלמי שריסס גרפיטי בכותל - מואשם כעת בשורת הצתות

מומלצים -

הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום נגד יהודה פוויץ, תושב ירושלים בן 27, אשר ביצע מספר הצתות בלילה אחד ברחבי העיר תל אביב. פוויץ השחית לאחרונה גם את קירות באתר הכותל בבירה, עליהם רשם "יש שואה בעזה".

על פי כתב האישום, בתחילת החודש הגיע פוויץ אל רחובות מרכז העיר תל אביב. תחילה, החל הנאשם להצית קרטונים ברחוב הרצל בעיר ואף ניסה להדליק את פחי האשפה ברחוב. אדם שהבחין בנעשה ניגש אליו, לו השיב יהודה: "זה מחאה על רצח העם בעזה". כחצי שעה לאחר מכן, המשיך לעבר שדרות וושינגטון בעיר, שם הצית קרטון נוסף והניח אותו בסמוך לרכב שחנה במקום.

לאחר מכן, המשיך פוויץ לגינה ציבורית בעיר והחל להצית קרטונים וקרשי עץ שבאזור, ולאחר שנדלקו - הכניס אותם אל תוך הגינה. הנאשם המשיך אל רחוב שלבים ביפו, הניח רפסודה על הכביש והצית אותה. כתוצאה מכך, התנועה ברחוב הופסקה. הוא המשיך והצית צמחייה ברחוב נוסף ביפו.

בחקירתו הוסיף פוויץ ואמר כי תכנן אף לבצע פיגוע. תוכניתו, לדבריו, הייתה "לשרוף את עזריאלי, בעזרת השם שאף אחד לא ימות אבל לא דחוף. קורבנות אדם זה גם בסדר, מה שאני צריך זה 10 ליטר דלק".

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להשאיר את הנאשם במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, בדגש כי ישנה "מסוכנות הנשקפת מהנאשם נוכח ריבוי ההצתות שביצע". כאמור, יהודה פוויץ הוא האדם שנעצר בחשד שריסס גרפיטי ובו נרשם "יש שואה בעזה". הוא הודה אז במיוחס לו והביע על כך חרטה, במהלך חקירתו אז התגלה במשטרה כי שבוע לפני האירוע, הוא אף ריסס גרפיטי על תמונת חייל שנהרג במהלך המלחמה ברחוב דיזינגוף בתל אביב.