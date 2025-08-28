עימות בין התלמידה למורה החשוד באונס בפ"ת | פרסום ראשון

מומלצים -

המשטרה ערכה עימות בין המורה החשוד תלמידתו לבין הנערה - ובמהלכו היא העידה כי המעשים נעשו בהסכמה, כך פורסם היום (חמישי) לראשונה ב-i24NEWS. עוד נודע, כי גם המורה טען כך והודה בביצוע מעשים מגונים - אך הכחיש את עבירת האונס המיוחסת לו.

נזכיר, כי ביום ראשון האחרון המורה, המלמד בחטיבת ביניים, נעצר בחשד שתקף מינית תלמידה לאורך מספר שנים, מאז היותה בת 12. המשטרה חוקרת האם פגע בנערות נוספות. למחרת היום הוא הובא הוא לבית משפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו.

למעצר קדמה תלונה שהגישה התלמידה, עדיין קטינה, לפיה במהלך מספר שנים נפלה קורבן לעבירות חמורות בידי מורה בחטיבת הביניים בה למדה, לרבות בין כתלי בית הספר.