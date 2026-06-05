החשוד בניסיון הפיגוע בתחנת המשטרה - נטול עבר פלילי | פרטים חדשים

המשטרה ממשיכה לחקור, בשיתוף השב"כ, את ניסיון הפיגוע בתחנת המשטרה בצפון הארץ • פרקליטו של החשוד טען כי הוא מטופל פסיכיאטרית, אושפז בעבר ואף זומן לבדיקה פסיכיאטרית נוספת

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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ניסיון פיגוע מחוץ לתחנת משטרת גליל מערבי, לוחם מג"ב דורך את נשקו לפני שמנטרל את החשוד
ניסיון פיגוע מחוץ לתחנת משטרת גליל מערבי, לוחם מג"ב דורך את נשקו לפני שמנטרל את החשודדוברות המשטרה

חקירת ניסיון פיגוע הדקירה היום (שישי) בתחנת המשטרה "גליל מערבי" נמשכת, ומפרטים חדשים עולה כי החשוד נטול עבר פלילי. סנגורו טען כי הוא מטופל פסיכיאטרית, אושפז בעבר ואף זומן לבדיקה פסיכיאטרית נוספת. לדבריו, בני משפחתו מסרו למשטרה מסמכים רפואיים המעידים על מצבו.  

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השופט קבע כי אכן מדובר במטופל פסיכיאטרי, אך ציין כי "אין עדות לפסיכוזה פעילה". בשלב זה, החשוד מנוע מפגש עם עורך דינו. מעצרו הוארך עד ליום רביעי והחקירה הוטלה על יל״פ מרחב אשר.

כאמור, על פי החשד, החשוד הגיע הבוקר לאזור תחנת המשטרה, שלף סכין וניסה לדקור שוטר שעמד במקום, כשהוא לבוש מדים ומזוהה כשוטר. החקירה מתנהלת בשיתוף שב"כ ובמשטרה מתייחסים לאירוע כאל פיגוע טרור.  

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