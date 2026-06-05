חקירת ניסיון פיגוע הדקירה היום (שישי) בתחנת המשטרה "גליל מערבי" נמשכת, ומפרטים חדשים עולה כי החשוד נטול עבר פלילי. סנגורו טען כי הוא מטופל פסיכיאטרית, אושפז בעבר ואף זומן לבדיקה פסיכיאטרית נוספת. לדבריו, בני משפחתו מסרו למשטרה מסמכים רפואיים המעידים על מצבו.

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השופט קבע כי אכן מדובר במטופל פסיכיאטרי, אך ציין כי "אין עדות לפסיכוזה פעילה". בשלב זה, החשוד מנוע מפגש עם עורך דינו. מעצרו הוארך עד ליום רביעי והחקירה הוטלה על יל״פ מרחב אשר.

כאמור, על פי החשד, החשוד הגיע הבוקר לאזור תחנת המשטרה, שלף סכין וניסה לדקור שוטר שעמד במקום, כשהוא לבוש מדים ומזוהה כשוטר. החקירה מתנהלת בשיתוף שב"כ ובמשטרה מתייחסים לאירוע כאל פיגוע טרור.