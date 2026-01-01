כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד שלושה מאבטחים במחסום ביטחוני באזור גבעת זאב בגין עבירות שוחד. כמו כן הוגש כתב אישום נגד שני מעורבים נוספים בפרשה אשר מואשמים במתן שוחד למאבטחים והסעת שוהים בלתי חוקיים.

על פי כתב האישום, במשך תקופה ארוכה בשנת 2025 המאבטחים ניצלו את תפקידם וסמכויותיהם, בכך שאיפשרו מעבר שלי כלי רכב המסיעים שב"חים במחסומים בהם הוצבו, תמורת תשלום, תוך שהם מסכנים את ביטחון המדינה. הפרקליטות כעת מבקשת את הארכת מעצרם עד תום ההליכים נגדם.

באחד המקרים, סיכמו המאבטחים מראש לפעול בהתאם לשיטה מוסכמת: פתיחה אקטיבית של שער המחסום, או נטישתו אחרי שנפתח לרווחה לקראת הגעת כלי רכב שהסיעו את השב"חים, זאת לאחר שהמאבטח השני העביר לו מראש את פרטיהם. לאחר חציית המחסום, נכנסו השוהים הבלתי חוקיים לתחומי גבעת זאב והמשיכו בדרכם ללא כל בידוק ביטחוני.

אחת מההתכתבויות בין המאבטחים חושפת כיצד התרברבו המאבטחים במעשיהם, כאשר כתב מאבטח אחד לחברו, בין היתר: "הכי חשוב אחי זה כמו פעם שעברה שיביא את הכסף ברביעי בלילה, כדי שבחמישי עד השעה אחת אני אצא, יש לי חתונה של חבר זה לבד 4,000 שקל. תחשוב על זה איך היינו שורדים את החיים עם ההוצאות בלי העבודה הזאת, אני חושב על זה תראה ערבי ירושלים כמוך אתה מכניס, תסתכל כמה כסף אנשים עושים, אחי עושים מאות אלפי שקלים".

בתמורה להעברת כלי הרכב, דרשו וקיבלו הנאשמים כ-300 שקלים לרכב, בהתאם לכמות הנוסעים והמאבטחים במחסום. החשד נגד המאטחים התעורר כבר בחודש מאי, כאשר הועבר אחד מהם ממחסום עם בידוק קפדני למחסום בו הבידוק פחות דקדקני.

בבקשת המעצר נכתב: "המשיבים הכניסו באופן שיטתי, נרחב, ובמשך תקופה ארוכה שוהים בלתי חוקיים לתחומי הארץ, תוך ביצוע עבירות שוחד, ועבור בצע כסף. מעשיהם של המשיבים בוצעו, כמפורט בכתב האישום, בתקופה ביטחונית רגישה, במהלכה מדינת ישראל מצויה בלחימה בזירות שונות". הפרקליטות כעת מבקשת את הארכת מעצרם עד תום ההליכים.