הפרקליטות טוענת שאוריך הנחה להדליף את המסמך לבילד, הראיות מראות את ההפך | אבישי גרינצייג

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את תמלולי חקירת אלי פלדשטיין ויונתן אוריך, בפרשת ה"בילד" הגרמני שעורר סערה ביטחונית גדולה - וכעת נחשף עד כמה רעוע התיק שגובש בפרקליטות, נגד מי שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה.

בחודש ספטמבר 2024, ניסה לעניין דוברו הצבאי של ראש הממשלה את ערוץ 12 במסמך. לאחר שהצנזורה פסלה את פרסומו, עדכן פלדשטיין את אוריך וביקש ממנו: "מי יש לך לשרוף בחו"ל, משהו גדול". על פי הטענה, אוריך הפנה אותו לישראל אינהורן, שותף עסקי ולשעבר מנהל קמפיין בליכוד. בהמשך, פונה פלדשטיין אליו ומבקש ממנו לפרסם את הידיעה בחול - כי נפסלה לפרסום על ידי הצנזורה.

כזכור, מלכתחילה הכחיש פלדשטיין בחקירתו בשב"כ מעורבות של גורם, כפי שתיעד החוקר: "שאלתי את הנדון האם ישנם נוספים המועדים לכך כי קיבל, נחשף או העביר מידע מסווג למישהו - השיב בשלילה. שאלתי אותו האם יש נוספים אשר היו מעורבים בהעברת המסמך שפורסם בבילד, מעבר למה שמסר - השיב בשלילה".

בהמשך יטען פלדשטיין בחקירותיו שלא סיפר על אוריך כי ציפה שיגיד בעצמו על המעורבות שלו, ושלמעשה הוא זה שהורה לו להעביר את החומר לאינהורן בסרביה כדי לפרסמו בחו"ל. אוריך הכחיש זאת בחקירתו.

אוריך לחוקר: "אני חושב שזו שערוריה שאני נשאל על משהו שהודלף ופורסם אתמול"

החוקר לאוריך: "אלי אומר כי אתה ידעת במה מדובר לאחר הערב הראשון במסיבת העיתונאים, ואתה ידעת שהוא הולך להוציא את הידיעה לבילד, והוא פנה אליך לקבל איש קשר שלך בחו"ל שיוציא את הידיעה, אתה מפנה אותו לשרוליק 'החסיד' ואומר לו ששרוליק יכול לחבר אותך לבילד". לאחר שנשאל מה תגובתו, עונה יועצו של ראש הממשלה כי הוא "דוחה את הטענה. אני חושב שזאת שערוריה שאני נשאל עכשיו על משהו שהודלף אתמול ופורסם בעיתון 'הארץ'".

המשטרה והפרקליטות לא האמינו לאוריך אלא לפלדשטיין, וכתב האישום שהוגש נגד הדובר הצבאי של ראש הממשלה טען כי אוריך הוא זה שהפנה אותו לאינהורן, אלא שמספר חודשים לפני הבינה הפרקליטות כי היא בבעיה גדולה - פלדשטיין הוחזר להשלמת חקירה במשטרה.

חוקר: "על פי הודאתך בחקירה מתאריך 16.11.24 מי שהפנה אותך לאינהורן לצורך הפרסום בחו"ל היה יונתן אוריך, אך לא נמצאה שום התכתבות בין שניכם, וגם לא קיימת אינדיקציה לשיחת טלפון ביניכם. אז תסביר באיזה אופן קיבלת את ההפניה של אוריך לאינהורן בנושא הזה".

פלדשטיין מדבר נרחבות אך לא עונה לשאלה, החוקר משיב לו לענות - והוא נמנע מכך. לבסופו של דבר, אומר כי "כל השיח עם יונתן היה פרונטלי". בניסיון אחרון להציל את גרסתו, הוציאה המשטרה איכונים לטלפונים הניידים של אוריך ואינהורן.

הדו"ח הראה כי אין איכונים חופפים, שאומר כי השניים כלל לא נפגשו. על אף זאת, לא ויתר פלדשטיין ונתן גרסה חדשה: "אוריך היה מעודכן על המגעים עם רביב גולן והמגבלות בגלל הצנזורה, ולכן המחשבה לפרסם בחו"ל - אוריך ידע עליה עוד לפני שסימסתי לו אם יש לו מישהו. את הפנייה לאינהורן ביצעתי אחרי שהאופציה לדבר עם אינהורן הועלתה על ידי אוריך. הפנייה לחו"ל - לא הייתה מתבצעת בלי אישורו".

לידי i24NEWS הגיע חיקור הדין שנערך לשרוליק ואינהורן בחו"ל. המשטרה מיוזמתה כלל לא שאלה על הקשר של אוריך לפרשה. אינהורן אמר: "מה שפורסם בתקשורת שהוא התכתב עם עוזרים אחרים - אני לא ידעתי אז". נציין, כי לאחר שכבר פורסמה הכתבה בבילד, אישר אוריך לפלדשטיין להעביר את המסמך לכמה כתבים ישראלים כדי שינסו לפרסמו: "סע, בוא ננסה".