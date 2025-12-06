כמעט שנה לאחר רציחתו של אחד מראשי ארגוני הפשיעה בטירה מרואן נאסר - מסתמנת התפתחות בחקירה: חשוד נוסף במעורבות ברצח שהיה במנוסה נעצר בשטחים היום (שבת). החשוד, תושב טירה בשנות ה-20 לחייו. עד היום הוגשו כתבי אישום נגד שניים מתוך חמישה מהחשודים - שהועמדו לדין בגין רצח.

מרואן נאסר כזכור נורה מטווח קצר ונרצח בחודש ינואר האחרון על רקע סכסוך בין ארגוני פשע, והיה קורבן הרצח הראשון בחברה הערבית בשנת 2025.

בחודש מאי האחרון פורסם כזכור כי המשטרה פענחה את הרצח של נאסר, אשר נמצא ירוי בתוך רכב. הרקע כאמור - סכסוך אלים ומתמשך בין הקורבן לבין ארגון "ילדי השיכונים" הפועל בעיר. הצהרת תובע הוגשה דאז נגד שני חשודים, מתוך חמישה, בשנות ה-20 לחייהם - חמזה חזקיה וסאבר מסארווה, ולאחר מכן הוגש נגדם כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות.

הרצח אירע בינואר האחרון כאמור, כאשר שני החשודים ארבו לקורבן וירו לעברו עם קלצ'ניקוב ואקדח מטווח קצר בעת שנסע ברכבו בפתח ביתו. מותו של נאסר נקבע במקום. השניים, נמלטו למקום אחר בו הציתו את הרכב ששימש אותם לביצוע הרצח על מנת לטשטש עקבותיהם. זאת, כאשר באופן מתוזמן המתין להם רכב נוסף שמילט אותם מהעיר לדירת מסתור בתל אביב. כעת כאמור חשוד נוסף במעורבות ברצח שהיה במנוסה נעצר בשטחים.