הסייעת שהידקה את השלט לחולצתו של ילד בן ארבע - נעצרה

פרסום ראשון: הסייעת שאחראית על השלט המחריד שהודק לחולצתו של ארי, ילד בן ארבע על הרצף האוטיסטי - נעצרה, כך פרסמה הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. היא שוחררה אמש בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מהילד - ואיסור עיסוק למשך 45 ימים.

עוד נודע ל-i24NEWS כי במהלך חקירתה, היא הודתה במעשה - וטענה כי מדובר באירוע נקודתי. עוד הוסיפה כי במשך תקופה, הילד נשלח לגן ללא הציוד הנדרש.

