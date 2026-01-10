הסייעת שהידקה את השלט לחולצתו של ילד בן ארבע - נעצרה
פרסום ראשון: אשת הצוות שאחראית על השלט המחריד שהודק לחולצתו של ארי בן ארבע, ילד על הרצף האוטיסטי - נעצרה • ל-i24NEWS כי במהלך חקירתה, היא הודתה במעשה - וטענה כי מדובר באירוע נקודתי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: הסייעת שאחראית על השלט המחריד שהודק לחולצתו של ארי, ילד בן ארבע על הרצף האוטיסטי - נעצרה, כך פרסמה הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. היא שוחררה אמש בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מהילד - ואיסור עיסוק למשך 45 ימים.
עוד נודע ל-i24NEWS כי במהלך חקירתה, היא הודתה במעשה - וטענה כי מדובר באירוע נקודתי. עוד הוסיפה כי במשך תקופה, הילד נשלח לגן ללא הציוד הנדרש.
