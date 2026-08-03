גניבת הנשק שחשפה הרבה למשטרה: כתב אישום הוגש היום (שני) נגד חייל מילואים בסחר בנשק, לאחר שגנב רובה M16 מחייל אחר בבסיס ומכר אותו לעבריין המוכר למשטרה. בתום חקירה משותפת של המחוז הצפוני במשטרה ומצ"ח הוגש כאמור כתב אישום נגד שלושה נאשמים: חייל מילואים, העבריין שרכש את הנשק וחשוד נוסף.

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מהחקירה עולה כי חייל המילואים, בן 30, גנב רובה M16 מחייל ששירת עמו בבסיס בצפון הארץ. הוא תועד יוצא מהבסיס עם הנשק, ובהמשך מכר אותו בתחנת דלק באזור הצפון לעבריין המוכר למשטרה.

אלא שחקירת סחר הנשק חשפה פרשה נוספת: לאחר פריקת הטלפונים של החשודים גילו החוקרים כי רוכש הנשק ושותפו ניהלו רשת להפצת סמים לבסיסי צה"ל בצפון, בין היתר לחיילים.

עוד עלה מהחקירה כי אחיו של חייל המילואים, קצין בדרגת רב-סרן בצה”ל המחזיק ברישיון לקנאביס רפואי, מכר את הקנאביס שנרשם עבורו לאחד הנאשמים בתיק. היום הוגש כתב אישום נגד חייל המילואים ושני שותפיו. נגד אחיו, קצין בדרגת רב-סרן בצה”ל, צפוי להיות מוגש בהמשך כתב אישום נפרד.