התחזו לשוטרים - וירו: תיעוד רצח האח המוסמך בצפון הארץ

האלימות במגזר הערבי נמשכת: יזן מוחמד קראדי, אח במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נרצח במהלך הלילה (בין ראשון לשני) בכפר נחף שבצפון, זאת כחלק מסכסוך בין עבריינים. הוא פונה לבית החולים בו עבד, כשמצבו אנוש, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותו במקום.

ארגון יוזמות אברהם ציין כי קראדי, בן 33 במותו, הוא הנרצח ה-170 במגזר הערבי מתחילת 2025. במתקופה המקבילה אשתקד, מספר הקורבנות עמד על 154, כך שנרשמה עלייה של עשרה אחוזים לעומת השנה שעברה.

זהו הרצח ברביעי בתוך כיממה. בתיעוד ממצלמות האבטחה ניתן לראות את המתנקשים כשהם מגיעים למקום לבושים כשוטרים.

כזכור, מספר שעות לפני כן, בן 41 נרצח ביפו, ובן 25 נפצע באורח קל. הרקע לאירוע, בו הקורבן נורה למוות, הוא סכסוך בין עבריינים.