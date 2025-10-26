פרשת הדוגמנית: חשד שתכננה את המפגש שהוביל לרצח

פרטים נוספים על פרשת הדוגמנית החשודה ברצח נחשפו הערב (ראשון) על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש. מהפרטים עולה כי תחילה האירוע סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, שלום ניסים, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה. במשטרה חושדים שהחשודים תכננו את הרצח מראש.

עוד עולה כי בטרם שהמנוח עלה לדירה, בה גרה הדוגמנית, החשודים צרכו סמים ובזירה גם אותרו סמים. אחד החשודים אף הודה בכך בחקירה - קשר עצמו לזירה אבל הכחיש את המיוחס לו: "היא (הדוגמנית) הציעה לי חברות בפייסבוק והזמינה אותי לדירה. עשינו סמים והייתי מסטול ורדום. היא העירה אותי ואמרה שהוא עולה, בקושי פתחתי עיניים. שמעתי ויכוח או ריב ביניהם ואז ראיתי אותו רץ וקופץ מהמרפסת. הכל קרה בשניות".

בידי המשטרה הטלפון הנייד של האחד המעורבים, ובו התכתבות שעלולה לסבך את הדוגמנית: הודעה שהיא שלחה ומלמדת כי המפגש בדירה היה לכאורה ביוזמתה. אחד הכיוונים שנבדקים: חשד שהקורבן הוזמן לדירה ואז נרצח.