חקירה נפתחה נגד ישראלי שתועד מכה כלב באכזריות בכפר פלסטיני | תיעוד

משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירה רשמית היום (שבת) בעקבות סרטון קשה לצפייה המופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, ובו נראה חשוד בעת שהוא מכה באכזריות בעל חיים. על פי החשד, מדובר באזרח ישראלי שהגיע אתמול לכפר הפלסטיני עטארה שבאזור השומרון יחד עם אנשים נוספים. במהלך השהות במקום, החשוד הכה באמצעות מקל ובעוצמה רבה כלב שהיה קשור ברצועה, וגרם לו לפציעות קשות. אזהרת צפייה:

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סעיף 27א

עם קבלת הדיווח והצילומים, פתחו חוקרי המשטרה בפעולות מהירות לצורך איתור המעורבים. במסגרת זו, יצרו השוטרים קשר ישיר עם בעליו של הכלב שנפגע, גבו ממנו עדויות ראשוניות לגבי השתלשלות האירוע, והוא זומן להגשת תלונה מסודרת בתחנת המשטרה. במקביל, הכלב הפצוע הופנה לקבלת טיפול רפואי לבחינת חומרת הפגיעות שנגרמו לו.

במשטרה רואים את האירוע בחומרה ומדגישים כי בשלב זה נעשות פעולות מאומצות, תוך שימוש בכלל הכלים הטכנולוגיים והחקירתיים העומדים לרשות הארגון, במטרה לחשוף את זהותו של החשוד המופיע בתיעוד. מהדוברות נמסר כי הכוחות פועלים להביא למעצרו המהיר של התוקף ולמיצוי מלא של ההליכים החקירתיים והמשפטיים נגדו בגין התעללות קשה בבעל חיים.