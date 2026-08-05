ביהמ"ש האריך את מעצר החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12
חדי, שנעצר בשבוע שעבר, יישאר מאחורי הסורגים עד ליום ראשון • עם מעצרו, הכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה"
לי עייש ראש דסק פלילים
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בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שני) את מעצרו של אברהם (אבי) חדי, עד ליום ראשון הקרוב. תושב רמת גן כבן ה-40 החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים.
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עד כה, חדי מכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה". ל-i24NEWS נודע כי חדי נעצר בעבר בגין ריסוס גרפיטי סמוך למשרדי חדשות 13 בחודש שעבר.
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