ביהמ"ש האריך את מעצר החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שני) את מעצרו של אברהם (אבי) חדי, עד ליום ראשון הקרוב. תושב רמת גן כבן ה-40 החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים.

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עד כה, חדי מכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה". ל-i24NEWS נודע כי חדי נעצר בעבר בגין ריסוס גרפיטי סמוך למשרדי חדשות 13 בחודש שעבר.