ביהמ"ש האריך את מעצר החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12

חדי, שנעצר בשבוע שעבר, יישאר מאחורי הסורגים עד ליום ראשון • עם מעצרו, הכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה"

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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מעצר אברהם חדי, החשוד באיומים ובזריקת לבנה על דלת חדשות 12
מעצר אברהם חדי, החשוד באיומים ובזריקת לבנה על דלת חדשות 12דוברות המשטרה

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (שני) את מעצרו של אברהם (אבי) חדי, עד ליום ראשון הקרוב. תושב רמת גן כבן ה-40 החשוד בהשלכת אבנים לעבר דלת הכניסה של חדשות 12 וכתיבת מכתב איומים.

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כתובות נאצה רוססו מחוץ לחדשות 13
כתובות נאצה רוססו מחוץ לחדשות 13

עד כה, חדי מכחיש כל קשר לאירוע: "יש לי פלטינה מתחת לכף היד, כל מה שאני יכול לעשות זה לעשן סיגריה". ל-i24NEWS נודע כי חדי נעצר בעבר בגין ריסוס גרפיטי סמוך למשרדי חדשות 13 בחודש שעבר.

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