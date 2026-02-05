בלב שכונת מגורים: אותרה מעבדה לייצור מטעני נפץ בנתניה

המשטרה איתרה מעבדה לייצור חומרי נפץ בבית פרטי בלב שכונת מגורים בנתניה, כך פרסמה הערב (חמישי) ראש דסק הפלילים לי עייש במהדורה המרכזית של i24NEWS.

החקירה בנושא החלה בעקבות דיווחים מתושבי השכונה לפיהם שמעו מספר פיצוצים שהגיעו מכיוון הבית בו נמצאה המעבדה. עם הגעת החוקרים לאזור הם מצאו שרידים של מטעני חבלה. לאחר התחקות בעקבות מקור הפיצוץ, החוקרים הגיעו לדירה שהעלתה את חשדם. בתוך הדירה נמצאו מטעני השלכה מוכנים, עשרות חומרי גלם, רכיבים מאולתרים ופתילי הדלקה.

שלושה בני משפחה שהתגוררו בבית נעצרו - האב, האם והבן, שעל פי החוקרים נראו כמשפחה נורמטיבית. המשטרה בודקת כעת את כל כיווני החקירה, בהם פליליים וביטחוניים, לצד האפשרות להכוונה בידי גורם זר. החקירה כרגע נמצאת בידי ימ"ר מרכז.