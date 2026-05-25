המאמן הבכיר בהתעמלות קרקע, שאימן גם בנבחרת ישראל, נחקר בחשד לעבירות מין חמורות, בהן גם עבירות אונס, במתעמלת שאימן במשך שנים מאז שהייתה קטינה, כך דיווחה הערב (שני) ראש דסק הפלילים לי עייש.

כיום המתלוננת בת 22 והתלונה הוגשה ביום חמישי האחרון. לפי החשד, המעשים בוצעו בעיקר בנסיעות בתחרויות בחו"ל, כאשר על פי החשד לעיתים תוך שימוש באיומים, גם תוך מתן אלכוהול.

בעדותה של המתלוננת היא מספרת: "הייתי בערך בת 12, זה תמיד היה קורה בחו"ל כשהיינו טסים לתחרויות. הוא היה אומר לי להתפשט כדי שיעשה לי מסאז'. לפעמים לא התנגדתי כי פחדתי שהוא ידיח אותי מתחרויות. הוא היה מאיים עליי, אומר שיש לו תמונות שהוא יפרסם אותן. פעם אחת הוא איים עם סכין".

היא בנוסף סיפרה למשטרה כי המאמן ביצע מעשים באחותה שקטנה ממנה בשנתיים - שגם היא כבר הגישה תלונה במשטרה. במסגרת הפרשה נחקרה במשטרה גם אשתו של המאמן בחשד שהיא ידעה על המעשים אך לא דיווחה ואפילו טייחה אותם.

המאמן עונה לחוקרים וטוען: "לא היה ולא נברא, לא היו דברים מעולם, מנסים להרוס לי את החיים". בסביבתו טוענים שמנסים גם כן לפגוע בו מקצועית. בית המשפט הורה להאריך את מעצרו בשלושה ימים.

עורכת הדין מירב זמיר, עורכת דינו של המאמן:" זוהי אחת מהעלילות הנפשעות בהן נעשה שימוש ציני בטענות בדבר עבירות מין כדרך לנטרל יריב עסקי. העובדה שהדבר נעשה בתקופה כה רגישה של קיום תחרויות בענף ובלי כל ראיה תומכת מלבד טענות בהבל פה, מוכיחה מניע בזוי שצריך להוביל לחקירתן תחת אזהרה. ההימנעות המכוונת של המשטרה מבדיקת טענות החשוד בעניין זה ובמקביל הימנעותה מלחקור את הרקע של אותן אחיות שמצאו להגיע יחדיו למסור תלונתן לאחר תיאום עדויות מדוקדק, יש בה דווקא כדי לפגוע במתלוננות אמת בעבירות מין. החשוד ימשיך לעמוד על חפותו המלאה ויטהר שמו הטוב שכה נפגע בין 'בעזרתה' של חקירה הוגנת ובין בלעדיה. העובדה שבית המשפט מצא להאריך מעצר רק לשלושה ימים, מלמדת על טיבן האמיתי של ה'ראיות' הקיימות בתיק".