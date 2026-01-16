מעצר דרמטי בצד הכביש: ראש ארגון פשע עוכב לאחר ששוחרר מהכלא
נאסר חרירי שוחרר הבוקר מהכלא, אך שיירת הליווי שלו, שכללה שלושה מאבטחים חמושים ברישיון - עוכבה על ידי המשטרה • הנשקים נתפסו והמאבטחים נלקחו לחקירה • חרירי עצמו עוכב לפרק זמן קצר ושוחרר
אירוע חריג בכביש: ראש ארגון הפשע נאסר חרירי שוחרר הבוקר (שישי) מהכלא, אך בדרכו חזרה שיירת הליווי שלו נתפסה על ידי כוחות משטרת ישראל. בארבעת הרכבים שליוו את השיירה היו שלושה מאבטחים חמושים ברישיון, שלדברי המשטרה אינו מעניק להם סמכות לאבטח את חרירי.
במהלך עיכוב השיירה בכביש 6 פעלו כוחות יאחב"ל, ימר שב"כ ומג"ב, ובמסגרתו נתפסו הנשקים שהיו ברשות המאבטחים. המאבטחים נעצרו לחקירה, בעוד שנאסר חרירי עצמו עוכב לפרק זמן קצר ושוחרר.
