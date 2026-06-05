נהג המשאית שהרג את הולך הרגל בן ה-81 סמוך לניר בנים - חשוד ברצח

נהג המשאית שדרס למוות הולך רגל בן 81 אתמול סמוך לניר בנים - חשוד ברצח, כך נודע ל-i24NEWS. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין הנהג לבין הנפגע, אשר עבד במקום.

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על פי החשד, במהלך האירוע פגע נהג המשאית, בן 55 מחיפה, בקורבן ופצע אותו אנוש. בהמשך נקבע מותו במקום על ידי גורמי הרפואה. החשוד נעצר על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והועבר לחקירה.

מפקד מרחב לכיש, נצ"מ אליהו שמול, קיים בזירת האירוע הערכת מצב עם גורמי הפיקוד, בוחני תאונות הדרכים וחוקרי המשטרה, ועמד מקרוב על פעולות החקירה המתבצעות בשטח. בסיום הערכת המצב הנחה מפקד המרחב להמשיך בביצוע כלל הפעולות הנדרשות, למצות את החקירה ולאסוף את כלל הממצאים והראיות במטרה להגיע לחקר האמת.

בהתאם לממצאי החקירה הראשוניים, החשוד יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון, בבקשה להאריך את מעצרו. בוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש וחוקרי המשטרה ממשיכים בפעולות החקירה, באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה.