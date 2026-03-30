ניסיונות הגיוס של האיראנים עולים מדרגה, היעד החדש: עיתונאים בישראל
גורמים איראניים פנו בימים האחרונים לאנשי תקשורת, בהם גם כתבת i24NEWS • לפי החשד, אחד הסוכנים הוא שהפעיל את צמד האחים מי-ם ובן ה-14 • בהתכתבויות מנסה לשכנע שבידיו מידע שמוסתר מהציבור ונוגע לגופי ביטחון
בימים האחרונים פנו סוכנים איראניים לעיתונאים בישראל, במסווה של גורמי חקירה כשהם נושאים זהות בדויה - כך דיווחה הערב (שני) ראש תחום פלילים לי עייש. הסוכנים, מנסים להעביר "מידע" על רשתות ריגול לכאורה בתוך מערכת הביטחון.
אחד מאותם גורמים איראניים פנה לכתבתנו. מדובר בסוכן, שלפי החשד הפעיל בין היתר את הנאשם ששירת ביחידת כיפת ברזל, הקטין בן ה-14 וצמד האחים מירושלים. בהתכתבויות מנסה הסוכן לשכנע כי בידיו מידע שמוסתר מהציבור.
לדבריו, המוסד שיגר דו"ח לפיו איראן גייסה רשת ריגול בתוך יחידת כיפת ברזל - והוא מוסיף ומפעיל לחץ: "את לא יכולה לחשוף את זה לבד, שתפי כתבים", וטוען שפרשה הקשורה לשר בן גביר "עוד תיחשף".
כדי לבסס אמינות, הגורמים אף מעבירים חומרים מתוך תיקי חקירה של ישראלים שנאשמו בריגול - חומרים שלכאורה נלקחו מתוך ההפעלה עצמה. גורמים במערכת הביטחון אמרו ל-i24NEWS: "זו עליית מדרגה בניסיונות ההשפעה".