ניסיונות הגיוס של האיראנים עולים מדרגה, היעד החדש: עיתונאים בישראל

בימים האחרונים פנו סוכנים איראניים לעיתונאים בישראל, במסווה של גורמי חקירה כשהם נושאים זהות בדויה - כך דיווחה הערב (שני) ראש תחום פלילים לי עייש. הסוכנים, מנסים להעביר "מידע" על רשתות ריגול לכאורה בתוך מערכת הביטחון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אחד מאותם גורמים איראניים פנה לכתבתנו. מדובר בסוכן, שלפי החשד הפעיל בין היתר את הנאשם ששירת ביחידת כיפת ברזל, הקטין בן ה-14 וצמד האחים מירושלים. בהתכתבויות מנסה הסוכן לשכנע כי בידיו מידע שמוסתר מהציבור.

לדבריו, המוסד שיגר דו"ח לפיו איראן גייסה רשת ריגול בתוך יחידת כיפת ברזל - והוא מוסיף ומפעיל לחץ: "את לא יכולה לחשוף את זה לבד, שתפי כתבים", וטוען שפרשה הקשורה לשר בן גביר "עוד תיחשף".

כדי לבסס אמינות, הגורמים אף מעבירים חומרים מתוך תיקי חקירה של ישראלים שנאשמו בריגול - חומרים שלכאורה נלקחו מתוך ההפעלה עצמה. גורמים במערכת הביטחון אמרו ל-i24NEWS: "זו עליית מדרגה בניסיונות ההשפעה".