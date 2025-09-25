שלושה שוטרים נחקרו בחשד לגרימת מותו ברשלנות של רס"מ פרץ

שבועיים חלפו מאז המרדף אחר עבריינים, במהלכו נפל רס"מ ניב פרץ, בלש בתחנת אום אל פחם, אחריה הודו במשטרה כי ישנו חשד לפיו הוא נפגע מירי של חבריו. פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" כי שלושה מחבריו נחקרו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים, זאת בחשד לגרימת מותו ברשלנות.

כאמור, מפרטים שהגיעו לידי i24NEWS עולה, כי פרץ נורה בגבו - עובדה שמחזקת את החשד לפיו הוא נפגע מכדור שנורה על ידי אחד מחבריו. הקליע נכנס ויצא מגופו של הבלש, כך שמח"ש תתקשה לקבוע מהירי של מי נפגע.

עוד נודע, כי המארב המשטרתי במהלכו התרחש האסון נחשף לאחר שהכוח הגיע לאזור לפני שעסקת הנשק התרחשה. השוטרים פתחו בירי לעבר מטע הזיתים החשוך אליו נמלטו העבריינים, זאת למרות שלא ראו אותם בפועל.

עורכי הדין דיאנה שומסקי ומשה אלון מסרו בשם השוטרים המעורבים באירוע: "השוטרים הגיבורים פעלו ופועלים באומץ לב תוך חתירה למגע כנגד עברייני נשק מסוכנים. במסגרת הפעילות המסוכנת, נהרג ניב פרץ ז"ל במסגרת מילוי תפקידו מאש העבריינים. שוטרי משטרת ישראל עושים לילות כימים, תוך סיכון חייהם, על מנת לשמור על אזרחי מדינת ישראל מפני גורמי פשיעה מסוכנים. החקירה אשר מתנהלת נגד מרשינו גורמת לעוול גדול לשוטרים אשר איבדו חבר נפש גיבור. על המדינה לפעול נגד העבריינים, ולא נגד טובי בנינו".