פרשת הרצח בפתח תקווה: הוארך מעצרה של לין פאר בחמישה ימים

בית המשפט האריך היום (ראשון) את מעצרה של הדוגמנית לין פאר, החשודה במעורבות בפרשת רצח שלום ניסים בפתח תקווה, עד ליום חמישי הקרוב. לפי המשטרה, היא טוענת שפחדה מהקורבן וביקשה מהחשודים הנוספים להגיע ולתמוך בה.

החשודה לין פאר טוענת כי היא התקשרה לקריכלי, חשוד נוסף בפרשה, כשהקורבן שהה לידה, ולה אמר בשיחה : "אני מכיר אותו, תביאי אותו הוא חייב לי כסף". כחלק מהחקירה עלה כי שלום, המנוח, מת מנפילתו וכי נקבע באופן חד משמעי כי היא לא דחפה אותו פיזית.

i24NEWS

המשטרה ציינה בדיון הקודם בבית המשפט כי התקיים עימות בין לין פאר לבין שניים מתוך ארבעת החשודים, דוח נתיחה שהוצג בעבר הראה כי ישנם סימנים מובהקים לאלימות טרם מותו של שלום הקורבן.

נזכיר כי בחודש שעבר הדוגמנית ושלושה נוספים, ביניהם מאור אלישע ובר אוטמיזגין, נעצרו בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה.