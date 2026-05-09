לפני הדרבי: צעיר הותקף באכזריות סמוך לבלומפילד, שלושה נעצרו

המשטרה הודיעה היום (שבת) כי עוד לפני הדרבי התל אביבי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד עצרו שוטרי יס"מ תל אביב ובלשי מרחב איילון שמונה חשודים בשני אירועים שונים.

על פי הודעת המשטרה, "לוחמי יס"מ תל אביב בסמוך לאצטדיון בלומפילד עצרו 3 חשודים בגין תקיפה חמורה של צעיר, במהלכה נגרמו לו חבלות חמורות בפנים ובגוף. מדובר בתושבי תל אביב, בשנות ה20- וה-30. הם הועברו לחקירה במשטרת יפו בגין תקיפה הגורמת חבלה חמורה".

עוד נמסר כי באירוע נוסף: "הכוחות פועלים באזור אצטדיון בלומפילד במסגרת ההיערכות למשחק, נעצרו חמישה חשודים לאחר שבחיפוש עליהם ובקטנועים שלהם נתפסו כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים".