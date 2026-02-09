אימה באופקים: חבר מועצה בנגב אחז במסור חשמלי בקטטה

חבר מועצה בערערה שבנגב נעצר היום (שני) בחשד שאחז במסור חשמלי במהלך הקטטה אמש באופקים. בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרו. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות ניתן לראות עשרות בני אדם מחליפים מהלומות ואף מנסים לדרוס אחד את השני. בהמשך, חבר המועצה שלף מסור חשמלי.

החל מאתמול בשעות הצהריים פועלים שוטרי תחנת אופקים על מנת להתחקות אחר המעורבים בקטטה האלימה, שארעה סמוך לאתר בנייה בעיר. לאורך היום, פעלו לוחמי יחידת יואב ביישוב ערערה, ועצרו את חבר המועצה עאדל אלטלאקאת.

מעצר זה מתווסף למעצר שני חשודים נוספים שביצעו השוטרים בעת שהוזעקו למקום, ואשר מעצרם הוארך בבית המשפט עד יום חמישי. "הפעילות תימשך ככל שתדרש לאיתור ומעצר של מעורבים נוספים", נמסר.