תיעוד בלעדי: הסמים שאותרו אצל אביה של הזמרת אודיה

לאחר מעצרו של אביה של הזמרת אודיה אזולאי בגין חשד לסחר בסמים, ל-i24NEWS נודע היום (רביעי) כי בחיפוש שערכו שוטרי תחנת דימונה, נתפסו בין היתר כ-30 גרם חשיש, 115 גרם קנביס, 75 שקיות קנביס, סיגריות אלקטרוניות עם חומר החשוד כסם ובקבוקונים עם שמן חשיש.

כזכור, החשוד נעצר ביום שני בחשד לסחר בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. ככל הנראה, מי שהפלילה את אזולאי היא שוטרת סמויה שהתכתבה עמו בטלגרם והתחזתה לרוכשת.

אזולאי טען כי הוא רוכש על בסיס קבוע שקיות קנאביס מהן הוא מפיק שמן, עוד מאז שאמו הייתה בחיים והיה לה רישיון לקנאביס רפואי. ״הייתי מכין מזה שמן, גם לה וגם לי. והיום אני מפיק מזה לעצמי", אמר.