ממשיך להסתבך: אייל גולן ייחקר באזהרה בחשד לעבירות מין

ממשיך להסתבך: הזמר אייל גולן צפוי להיחקר באזהרה בחשד לעבירות מין, כך נמסר הערב (חמישי) מהמשטרה. עוד נמסר כי מדובר בחלק מהשלמות חקירה בתיק הנוגע למעורבותו באירועי עבר.

כזכור, אמש הגיש גולן תלונה במשטרה בטענה לסחיטה באיומים ותלונת שווא. עורך הדין טל גבאי מסר: "מדובר באחת מפרשיות הסחיטה הגדולות בתולדות המדינה. לוקחים את אייל גולן, סוחטים אותו, ולאחר שהוא מסרב לשלם הון עתק - מייצרים פרשייה יש מאין. בחודשים האחרונים עבדנו סביב השעון וגיבשנו את כל החומרים. יש בידינו ראיות ברזל לסחיטה חמורה ולתלונת שווא. העברנו את כל החומר היום למשטרת ישראל".

כאמור, בפרשה שהתפוצצה בחודש דצמבר האחרון ובמסגרתה נחקרו מקורבי הזמר - אך הוא עצמו לא זומן והמשטרה אף המליצה לסגור את התיק. גולן עצמו טען כי מדובר בפרשת סחיטה. "כבר כמה חודשים שאני עומד תחת סחיטה גדולה, ולא אתן יד לאיומים שאין להם כל בסיס. הסיפור מלפני עשר שנים, ש"פתאום התעורר", הוא שקרי לחלוטין... יש בידי את כל ההוכחות וההקלטות והן בטיפול אצל הגורמים הרלוונטיים", כתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו.

אחד המקרים שעליהם העידה המתלוננת התרחש, לטענתה, במלון באילת בשנת 2021. לפי עדותה, אחד המקורבים נתן לה שוט של אלכוהול, וכשהגיעו למלון היא כבר התקשתה להחזיק את עצמה. בשלב מסוים, כך טענה, הוא הפשיט אותה בניגוד לרצונה ואנס אותה. הוא מכחיש וטוען כי "הכול היה בהסכמה, לא שמתי שום סם אונס ולא אנסתי אותה".