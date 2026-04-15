ביהמ"ש התיר לפרסום: משה דרעי הוא המוהל החשוד במות תינוק בברית מילה

בית המשפט התיר היום (רביעי) לפרסום את פרטיו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שביצע. המוהל, שבינתיים שוחרר למעצר בית הוא משה דרעי. הוא יובא מחר לדיון נוסף בהארכת מעצרו. במקביל, התקבלו שתי תלונות נוספות בחשד לחבלה ברשלנות של המוהל.

במשטרה מציינים כי כל מי שנפגע מהחשוד, או יודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד, מתבקש להתקשר לטלפון 050-5065976 או לשלוח הודעת וואטסאפ לאותו מספר ולהגיע להגיש תלונה במשטרת רמת גן-בני ברק.

כזכור, ראשית הפרשה בחודש שעבר, כאשר תינוק אושפז לאחר שעבר ברית מילה. הברית המדוברת התקיימה בתחילת חודש מרץ, לאחריה התינוק חש ברע - וההורים הבחינו בנפיחות ובשטפי דם. הם פנו לרופא ילדים שהורה להבהיל את התינוק באופן מיידי לבית החולים באמצעות אמבולנס.

התינוק אושפז - ומצבו החל להידרדר לאחר שהתפתח זיהום במקום. מותו נקבע כעבור מספר ימים, ומשפחתו הגישה תלונה במשטרה לאחר שקמו מהשבעה. דרעי נעצר ונחקר אז, תוך שהוא מכחיש את האירועים. שמו נקשר בעבר למספר תחקירים, בהם נטען כי הביא תינוקות למצבים מסכני חיים.

המוהל טען במהלך חקירתו כי הנחה את ההורים להסיר את התחבושת ביום שלמחרת הברית. לדבריו, ההורים עדכנו כי הם נוסעים לצפון, וכששאל כיצד יטפלו בכך - השיבו שיזמינו מוהל אחר שיבצע את הסרת התחבושת. הם יצרו עימו קשר כעבור ארבעה ימים והודיעו כי התחבושת כלל לא הוסרה. לטענתו - בעקבות זאת שלח מוהל מטעמו לאזור.