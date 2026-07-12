הקלטות בלעדיות של שלום רזי שנרצח אתמול בדירת airbnb בירושלים נחשפות הערב (ראשון). בהקלטות נשמעת בת הזוג שנעצרה כמה ימים לפני כן מקללת את הנרצח. ברקע לרצח הזה עומדת מערכת יחסים מורכבת וטעונה במיוחד שכוללת שורה של טענות הדדיות שהגישו השניים, כולל שלושה תיקים שנפתחו במשטרה בהיותם קטינים.

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הנרצח לפני 10 פנה למשטרה והתלונן שבת הזוג לשעבר שלחה גברים שאיימו עליו ברצח והוציא נגדה צו למניעת הטרדה. בשלב מסוים הוא התחיל להקליט אותה, את אחת מההקלטות הבאנו הערב במהדורה.

בת הזוג לשעבר: "תפסיק להגיד עליי דברים". הנרצח: "איזה דברים? יש לי צו הרחקה אסור לי לדבר איתך". בת הזוג לשעבר: "נכון אז למה אתה מדבר איתי יא בן ****?". הנרצח: "אני מבקש לא לפנות אליי, יש לי צו הרחקה". בת הזוג לשעבר: "אני אעלה אלייך הביתה - מחר אני אלך למשטרה, אתה מקליט אותי יא בן ****". רזי משיב לה: "אני מבקש לא לפנות אליי, יש לי צו הרחקה - אני לא מעוניין לדבר איתך".