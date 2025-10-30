מות הנער בירושלים: מנהל אתר הבנייה צפוי להיחקר באזהרה

המשטרה פתחה בחקירה לאחר שהנער בן ה-15 נפל אל מותו מגובה במקום • האסון התרחש במהלך מחאת המיליון נגד הגיוס, במהלכה מפגינים רבים טיפסו על בניינים ועגורנים על מנת לצפות בעצרת, שפוזרה בעקבות המקרה

לי עייש
לי עייש 
 ■ 
צעירים חרדים רבים טיפסו על בניינים כדי לצפות בעצרת המיליון נגד הגיוס, היום

מנהל אתר הבנייה בירושלים שבו נפל אל מותו הנער בן ה-15 מוקדם יותר היום (חמישי), צפוי להיחקר באזהרה. האסון התרחש במהלך מחאת המיליון נגד הגיוס, בה מפגינים רבים טיפסו על בניינים ועגורנים על מנת לצפות בעצרת. מאחד מהם נפל כאמור הנער אל מותו. בעקבות המקרה הוחלט לפזר את ההפגנה. 

אסון בהפגנת החרדים: נער נפל מגובה באתר בנייה - ונהרג תיעוד מבצעי מד"א

במד"א עדכנו בסיום העצרת כי הצוותים העניקו טיפול רפואי ל-103 מהמשתתפים, כאשר עשרה מהם פונו לבתי החולים במצב קל.

ל-i24NEWS נודע כי קודם לאסון, בשעה 12:00, מנהל הבניין התקשר למשטרה ודיווח על הסכנה, אך המשטרה לא פינתה את הצעירים מהבניין. במקביל, עד ראייה סיפר לכתבנו בירושלים שלומי הלר: "הייתי על קומה 25, פתאום שמעתי שמישהו נפל, ירדתי למטה ונחשפתי למה שקרה. השער היה פתוח. היו גדרות אז חשבתי שזה בטוח". 

נאום נתניהו בבה"ד 1

פרמדיק מד"א לישי שמש וחובש רפואת חירום במד"א דניאל אלייקים, סיפרו: "הנער שכב למרגלות אתר בנייה רב הקומות כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". המשטרה פתחה בחקירת המקרה. 

