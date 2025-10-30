מות הנער בירושלים: מנהל אתר הבנייה צפוי להיחקר באזהרה

מנהל אתר הבנייה בירושלים שבו נפל אל מותו הנער בן ה-15 מוקדם יותר היום (חמישי), צפוי להיחקר באזהרה. האסון התרחש במהלך מחאת המיליון נגד הגיוס, בה מפגינים רבים טיפסו על בניינים ועגורנים על מנת לצפות בעצרת. מאחד מהם נפל כאמור הנער אל מותו. בעקבות המקרה הוחלט לפזר את ההפגנה.

תיעוד מבצעי מד"א

במד"א עדכנו בסיום העצרת כי הצוותים העניקו טיפול רפואי ל-103 מהמשתתפים, כאשר עשרה מהם פונו לבתי החולים במצב קל.

ל-i24NEWS נודע כי קודם לאסון, בשעה 12:00, מנהל הבניין התקשר למשטרה ודיווח על הסכנה, אך המשטרה לא פינתה את הצעירים מהבניין. במקביל, עד ראייה סיפר לכתבנו בירושלים שלומי הלר: "הייתי על קומה 25, פתאום שמעתי שמישהו נפל, ירדתי למטה ונחשפתי למה שקרה. השער היה פתוח. היו גדרות אז חשבתי שזה בטוח".

פרמדיק מד"א לישי שמש וחובש רפואת חירום במד"א דניאל אלייקים, סיפרו: "הנער שכב למרגלות אתר בנייה רב הקומות כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". המשטרה פתחה בחקירת המקרה.