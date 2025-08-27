תקיפת עורך הדין ביפו: החשודים לא יואשמו בניסיון רצח

מומלצים -

הצהרת תובע הוגשה היום (רביעי) נגד שני תושבי יפו - גבר כבן 40 ובנו בן ה-16 וחצי, זאת לאחר סיום חקירת פרשת תקיפת עורך הדין רונן בן צבי ביפו בחודש שעבר. עד כה, המשטרה ייחסה להם עבירה של ניסיון רצח, אבל הצהרת תובע כללה סעיף של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בלבד.

לצד זאת, השניים היו חשודים גם בשיבוש ובהעלמת המצלמות. עד כה במשטרה לא הצליחו לאתר צילומים מהזירה. צוות החקירה של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב איילון הגישו גם בקשה להארכת מעצרם עד לתום ההליכים.

בתוך כך, המשטרה פנתה למשנה לפרקליט המדינה, עורכת הדין אפרת גרינבוים, בבקשה להאריך את מעצרו של החשוד המרכזי בניסיון הרצח של עורך הדין רונן בן צבי ביפו בחודש שעבר. הרקע לפנייה הוא העובדה כי בתחילת השבוע הבא צפויים לפוג 30 הימים הקבועים בחוק למעצר החשוד המרכזי.