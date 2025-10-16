פרסום ראשון: ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר ייחקר באזהרה

פרסום ראשון: תא"ל במיל׳ ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, זומן לחקירה באזהרה במחוז צפון של המשטרה, כך פרסמה היום (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. הרקע לזימון הוא החשד לפיו הפריע לשוטרים במהלך מעצרו של פעיל המחאה עופר עמיאל, וניסה לחסום בגופו שוטרת.

הפרטים פורסמו לראשונה בתחילת השבוע ב-i24NEWS. תחילה, הפנייה הועברה למצ"ח בעקבות מעצרו של פעיל המחאה עופר עמיאל במסעדתו "חומוס 90". לטענת המשטרה, נוריאל הפריע לשוטרים בביצוע תפקידם ואף ניסה לחסום בגופו את אחת השוטרות במהלך המעצר.

עמיאל עצמו נחקר בחשד לבילוש והטרדה של השר עמיחי שיקלי, בהפרת סדר ציבורי באחד מ"ימי השיבוש" ובאי ציות להוראות שוטר - לאחר שעות שבהן הועבר בין תחנות משטרה שונות, שוחרר עמיאל מתחנת סלמה בתל אביב.