לאחר הציוץ על הפצ"רית: המפכ"ל הורה לפתוח בחקירה נגד ברסלר

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הורה הערב (ראשון) על פתיחת חקירה נגד שקמה ברסלר, ממובילי המחאה נגד הרפורמה במערכת המשפט, בגין עבירות של חשד להסתה ושיבוש הליכי חקירה. הרקע לבקשה הוא ציוץ שכתבה בחשבון ה-X שלה לאחר היעלמות הפרקליטה הצבאית הראשית האלופה יפעת תומר ירושלמי.

בציוץ שהוביל לחקירה נכתב: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך בית הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד. תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק - זו אותה אידיאלוגיה שהביאה לרצח רביד שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".

כזכור, תומר-ירושלמי הוגדרה כנעדרת במשך מספר שעות ונערכו חיפושים נרחבים אחריה. בסופו של דבר, היא אותרה בריאה ושלמה. טרם יציאתה מהבית, היא השאירה אחריה מכתב שעורר חשש לחייה - ורכבה אותר נטוש סמוך לחוף הצוק בתל אביב.

בהמשך, נוצר עימה קשר, והיא אותרה בבגדים אזרחיים, כשהיא יושבת כ-300 מטרים מרכבה, שנמצא נטוש סמוך לחוף הצוק. לאחר מכן, היא יצרה קשר עם בעלה, ככל הנראה מטלפון של אדם אחר. היא נלקחה לתשאול במשטרה.