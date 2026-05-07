חבול קשות: כך נראה הפרקליט שנעצר בחשד לתקיפת שוטרים בב"ש

תמונתו של פרקליט מחוז דרום, שנעצר מוקדם יותר השבוע בבאר שבע יחד עם רופא ואח בחשד לתקיפת שוטרים, נחשפה הערב (חמישי), ובה הוא נראה חבול קשות בפניו. הוא נעצר לאחר ששוטרים הגיעו לדירה בעקבות תלונה על רעש. מח"ש פתחה בחקירה.

תגובת עו"ד תומר גונן, שמייצג את הפרקליט: "מדובר במקרה מזעזע של הפעלת אלימות משטרתית בכסות של שימוש בכח לצורך מעצר, כמי ששירת כקצין משטרה בעבר אני יכול להגיד שאין שום תרחיש שיכול להצדיק את התוצאות האלה כפי שנראות בתמונה, המשפחה סומכת את ידיה על חקירת מח"ש ומשוכנעת שהאמת עוד תתגלה לגבי הארוע מתחילתו ועד סופו, לקחו אנשים שלא פגעו בחיים בזבוב שרק תרמו לחברה הישראלית והפכו אותם לכאורה לעבריינים כשהסיפור האמיתי הוא הפוך לחלוטין".

לצד זאת - במשטרה מייחסים לו תקיפה חמורה של שוטרים במהלך האירוע. יצויין גם כי שני שופטים, כולל ערעור, קבעו כי החשודים נקטו באלימות כלפי השוטרים.

ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות דיווח על הקמת רעש, הוזעקו שוטרים למקום האירוע ובמסגרת תפקידם להשיב את הסדר הציבורי, נתקלו בהתנהגות אלימה, מתלהמת ומסלימה מצד יושבי הבית, אשר סירבו להישמע להנחיות השוטרים, התנגדו לפעולתם ובהמשך אף תקפו אותם, על פי החשד. בעקבות האירוע נעצרו שלושה חשודים ולאחר עיון בחומרי החקירה, לרבות סרטונים, דוחות פעולה ותיעוד רפואי, קבע בית המשפט כי יש חשד סביר לעבירות המיוחסות לחשודים והורה על הארכת מעצרם לצורך מיצוי החקירה".

"ככל שהועלו טענות נגד התנהלות השוטרים, הן תיבדקנה על ידי הגורמים המוסמכים לכך, כמקובל ובשקיפות מלאה. על אף טענות החשודים, קביעות בית המשפט אינן משתנות והחשד הסביר בעניינם נותר בעינו. משטרת ישראל דוחה כל ניסיון לייחס לשוטרים אלימות חסרת רסן או פעולה משוללת בסיס. המשטרה תמשיך לחקור את האירוע במקצועיות, ותפעל למיצוי הדין עם המעורבים".