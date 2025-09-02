בהיקף 30 מיליון: נעצרו חשודים בהלבנת הון בקריפטו

מומלצים -

במסגרת המאבק בפשיעה החמורה וארגוני פשע, פשטו הבוקר (חמישי) בלשי להב 433 יחד עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המסים, בסיוע לוחמי משמר הגבול, על בתיהם של שלושה תושבי כפר קאסם - בחשד להונאה בהיקף של 30 מיליון דולר.

החשודים, שעל פי המשטרה ניהלו עסק למתן שירות פיננסי לא חוקי באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, חשודים בעבירות הלבנת הון, מתן שירות לארגוני פשיעה, עבירות מס ועבירות נוספות בהיקף של כ-30 מיליון דולר.

החקירה החלה כחודשיים כחקירה סמויה של להב 433, ובמסגרתה נאספו ראיות רבות נגד החשודים. בעקבות הפשיטה על בתיהם, הם הובאו לחקירה ובסיומה יובאו, בהתאם לצורך, בפני שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה.

דוברות המשטרה מסרה כי "החקירה מבהירה את נחישות הכוחות למאבק בפשיעה הכלכלית ובלבנות הון באמצעות מערכות פיננסיות לא חוקיות, תוך שיתוף פעולה מלא עם רשות המסים".