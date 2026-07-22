"עלייה חדה בפשע המאורגן": שגרירות ארה"ב באזהרה חריגה לאזרחיה בישראל ברקע מלחמת הרימונים

שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה היום (רביעי) אזהרה חריגה ומיידית לאזרחיה השוהים בארץ, זאת על רקע גל אירועי האלימות, המטענים והרימונים השוטף את מרכז הארץ בשבועיים האחרונים.

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בהודעה הרשמית שפרסמה השגרירות נכתב כי היא "עוקבת אחר הדיווחים על עלייה באלימות הקשורה לקבוצות פשע מאורגן ישראליות יריבות, המשפיעה בעיקר על אזורים בתל אביב, יפו והרצליה".

בשגרירות קראו לאזרחים אמריקאים לגלות ערנות מוגברת, במיוחד באזורי מסחר בשעות הערב והלילה, להימנע מאזורים בהם מתקיימת פעילות משטרתית ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון המקומיים. יחד עם זאת, בשגרירות הדגישו כי הסניפים בירושלים ובתל אביב נותרים פתוחים לשירותים קונסולריים בשגרה ובחירום.

אזהרת השגרירות מגיעה בשיאו של גל פשיעה חסר תקדים בגוש דן. במהדורה המרכזית של i24NEWS נחשף אמש תיעוד בלעדי של השלכת רימון לעבר מתחם מגורים בשכונת כוכב הצפון היוקרתית בצפון תל אביב.

בתיעוד נראה אלמוני כשהוא מגיע סמוך למתחם, מסתתר בין הצמחייה באזור הבריכה, ממתין לקבלת "אור ירוק" ממפעיליו ומשליך את הרימון לפני שהוא נמלט בריצה מהזירה בתוך שניות ספורות. מדובר בפעם השנייה בתוך שבוע אחד בלבד שרימון מושלך לעבר אותו מתחם מגורים ספציפי בכוכב הצפון, שבו מתגורר עבריין המוכר היטב למערכת אכיפת החוק, המזוהה עם ארגון הפשע של משפחת ג'רושי.

במשטרה מעריכים כעת כי בשטח פועלות לפחות ארבע חוליות ביצוע נפרדות המוציאות אל הפועל את התקיפות הללו תמורת תשלום. החקירה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב הוגדרה בעדיפות עליונה, והחוקרים עובדים סביב השעון. במערכת אכיפת החוק מעריכים כי בימים הקרובים צפויים מעצרים משמעותיים נוספים של מעורבים בפרשה.

גל המעצרים הנוכחי מתבצע על רקע הסכסוך המדמם בין ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי. עד כה נספרו לפחות 37 אירועים פליליים שונים בגזרה, הכוללים השלכת רימוני הלם ורסס, ירי חי ונסיונות הצתה.

ההסלמה רשמה עליית מדרגה נוספת בלילה שבין שני לשלישי עם שלושה אירועים נפרדים של השלכת רימונים בתוך שעות ספורות, אשר הרעידו את השכונות בקריית אונו, בגני תקווה ובאור יהודה, וגרמו לבהלה רבה בקרב התושבים. בתוך כך, שוטרי ימ"ר תל אביב עצרו אמש חשוד נוסף, תושב בת ים בשנות ה-20 לחייו, בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'אפניקה בקרית אונו ב-13 ביולי לפנות בוקר. החשוד הועבר לחקירה ומובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.