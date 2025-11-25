פרשת ההסתדרות: המשטרה אוסרת ליצור קשר עם השר זוהר
האיסור חושף כי המשטרה חושדת ששר התרבות והספורט אכן מעורב בפרשה, בניגוד להכחשותיו עם חשיפת הפרשה • פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ עם כל הפרטים
משה שטיינמץפרשן לענייני משטרה
אחרי שנחשף ב-i24NEWS כי שר התרבות והספורט מיקי זוהר מעוֹרב בפרשת השחיתות בהסדרות, פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ דיווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, כי המשטרה אוסרת על חשודים בפרשה לִיצור קשר עם השר. למעשה, הדבר מעיד על מעורבותו בפרשה בעיני המשטרה. יצוין כי עם היוודע זימונו לחקירה, השר הכחיש את מעורבותו בפרשה. הבוקר דווח גם על עיכוב לחקירה של סגן ראש עירייה גדולה במסגרת הפרשה, שבתום החקירה שוחרר.
