צעירה נעצרה בחשד שהטרידה דוגמנית מוכרת: "חוששת לחיי"
הדוגמנית התלוננה במשטרה וטענה שהיא חוששת לחייה • העצורה חשודה שעקבה אחריה ובין היתר הגיעה לביתה ולבני משפחתה • בנוסף, בתחילת החודש היא נחקרה בחשד דומה למקרה הנוכחי ושוחררה בתנאי הרחקה
צעירה בת 27 מהדרום נעצרה היום (חמישי) בחשד שהטרידה דוגמנית מוכרת מאד. הדוגמנית הגישה תלונה במשטרה בטענה: "חוששת לחיי".
מפרטי המקרה עולה כי החשודה עקבה אחרי הדוגמנית, שלחה לה הודעות, ואף הגיעה לביתה ולבני משפחה. כמו כן, בתחילת החודש הצעירה נחקרה בחשד דומה למקרה הנוכחי ושוחררה בתנאי הרחקה.
