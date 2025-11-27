צעירה נעצרה בחשד שהטרידה דוגמנית מוכרת: "חוששת לחיי"

צעירה בת 27 מהדרום נעצרה היום (חמישי) בחשד שהטרידה דוגמנית מוכרת מאד. הדוגמנית הגישה תלונה במשטרה בטענה: "חוששת לחיי".

מפרטי המקרה עולה כי החשודה עקבה אחרי הדוגמנית, שלחה לה הודעות, ואף הגיעה לביתה ולבני משפחה. כמו כן, בתחילת החודש הצעירה נחקרה בחשד דומה למקרה הנוכחי ושוחררה בתנאי הרחקה.