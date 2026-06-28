סרטון מצלמות אבטחה שהגיע לידי i24NEWS חושף הערב (ראשון) בתיעוד בלעדי את רגעיו האחרונים של אחמד ג'עברי, הנער בן ה-16 שנרצח ביפו.

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בתיעוד ניתן לראות את המתנקש כשהוא מגיע רכוב על אופנוע, עוצר בכניסה למכולת מקומית שבה שהו באותה עת שני נערים, ושולף נשק. מטווח אפס, ללא היסוס, פתח היורה בירי מאסיבי לעבר השניים. ג'עברי נפגע באורח אנוש ומותו נקבע בהמשך, בעוד נער נוסף שהיה עמו נפצע מפגיעות ירי ופונה לקבלת טיפול רפואי דחוף בבית החולים.

החשד: פיצוץ המטען הבוקר – נקמת דם על רצח הנער

כזכור, בשעות הבוקר נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ עז של מטען חבלה שהוטמן ברכבו ברחוב סהרון בעיר, אירוע שבו נפצע באורח קל גם בנו בן ה-6 שהיה עמו ברכב.

במשטרת מחוז תל אביב ובשירותי הביטחון מעריכים כעת כי החיסול הקטלני הבוקר אינו אירוע מנותק, אלא מהווה רצח נקמה ישיר על חיסולו של הנער אחמד ג'עברי. הערכת המצב הרשמית שקוימה בזירה על ידי מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, שמה דגש מרכזי על הקשר הישיר בין שני מקרי הרצח של חברי משפחות יריבות בעיר.

חקירת פיצוץ המטען הבוקר הוטלה באופן רשמי על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב, שחוקריה אוספים כעת את סרטוני האבטחה, ממצאי החבלנים ועדויות מהזירה ברחוב סהרון.